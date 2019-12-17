بلقيس تغني للبحرين "يا شمس النهار" بحضور 50 ألفا

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/12/17 04:06 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة بلقيس خلال حفلها في البحرين
أحيت الفنانة بلقيس، مساء الإثنين، حفلا ضخما احتفالا باليوم الوطني البحريني الـ48 حضره أكثر من 50 ألف شخص في حلبة البحرين الدولية.
ووسط تفاعل الجمهور، قدمت بلقيس مجموعة من أهم أغنياتها على مدار ساعتين، إلى جانب أغانٍ وطنية لمشاهير المطربين أعدتها خصيصاً لهذه المناسبة، منها "بحرين يا شمس النهار".
وقدمت بلقيس رفقة فرقتها الموسيقية أغنية "بلد عيني"، من أهم أعمال الفنان الراحل علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، وخلالها أضاء الآلاف من الحضور "فلاشات" هواتفهم المحمولة؛ في لوحة جميلة معبرة عن حب الوطن.
وعبرت بلقيس عن سعادتها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني البحريني للسنة الثالثة، قائلة: "أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعب وقيادة".
بلقيس تستعد لمجموعة من النشاطات الفنية الغنائية، منها إحياء حفل غنائي في مهرجان "ليوا" الدولي بالإمارات 9 يناير/كانون الثاني 2020، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات التي ستعلن عنها في وقتها.
كما تصور المطربة عملا جديدا يرى النور مطلع العام الجديد كأغنية منفردة مصورة، قبل إجازة تنوي قضاءها في جو عائلي.
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