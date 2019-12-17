نجوم هوليوود يحتفلون بآخر أفلام سلسلة "حرب النجوم"

اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود، الإثنين، في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة "حرب النجوم": ‭)‬ذا رايز أوف سكايووكر‭(‬، وهو الفيلم التاسع والأخير من سلسلة أفلام الخيال العلمي.





وأغلقت شركة "والت ديزني" مجموعة مبان كاملة وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم، المقرر أن يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم الخميس.





وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور، من بينهم نجما سلسلة "حرب النجوم" ديزي ريدلي ومارك هاميل على البساط الأزرق تحت خيمة ضخمة مصممة على شكل حظيرة لسفن الفضاء تحت قبة سماوية تتلألأ فيها النجوم.

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وحضر النجم هاريسون فورد، الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم "ذا فورس أويكنز" عام 2015، بجانب نجوم لم يشاركوا في الفيلم الأخير، منهم المخرج ستيفن سبيلبرج والمخرج سبايك لي والممثلة فرانسيس مكدورماند.





يختتم فيلم "ذا رايز أوف سكايووكر" السلسلة التي حققت رواجا كبيرا والمصنفة ثاني أعلى سلاسل الأفلام إيرادا على الإطلاق، إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار دولار.





وينهي الفيلم قصة بدأت قبل 42 عاما في عام 1977 عندما قدم المخرج والمنتج جورج لوكاس شخصية بطل شاب يحمل اسم لوك سكايووكر، وأبهر المشاهدين بمجموعة من أجهزة الروبوت الفضائية الملونة ومجموعة من المحاربين طوال القامة وغيرها من الشخصيات الغريبة.



