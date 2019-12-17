ترشيح "باراسايت" و"لي ميزيرابل" لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

كشفت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما المانحة لجوائز أوسكار، الإثنين، عن القائمة المصغرة للأفلام المرشحة للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وضمت القائمة 10 أفلام بينها "باراسايت" الكوري الجنوبي، و"لي ميزيرابل" (البؤساء) الفرنسي، و"دولور إي جلوريا" الإسباني من إخراج بيدرو ألمودوفار، على أن تبقى منها 5 أفلام تُرشح للمرحلة النهائية يكشف عنها 13 يناير/كانون الثاني.

وفاز فيلم "باراسايت" من إخراج بونج جون هو بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان" الأخير، وسبق له أن نال 3 ترشيحات لجوائز "جولدن جلوب" من بينها أفضل مخرج وأفضل سيناريو.

ويروي الفيلم، وهو من النوع الكوميدي الأسود التشويقي على خلفية تباينات اجتماعية، قصة عائلة عاطلين عن العمل ستتغير حياتها عندما يصبح الابن مدرسا للغة الإنجليزية لدى عائلة برجوازية.





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أما "لي ميزيرابل" فنال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" أيضا، ويروي قصة هفوة ترتكبها الشرطة في ضاحية سين سان دوني الحساسة.

وقال مخرج الفيلم لادج لي، خلال مهرجان في لوس أنجلوس مكرس للسينما الفرنسية، إن "الفيلم له بعد عالمي، مع أن أحداثه تدور في موفيرميي قرب باريس، كما هو الحال مع جزء من رواية (لي ميزرابل) لفيكتور هوجو".





تتمثل إسبانيا بالمخرج المخضرم بيدرو لمودوفار من خلال فيلم "دولور إي جلوريا"، الذي يتضمن عناصر عن سيرته الذاتية ويتمحور حول مخرج يتقدم في السن يستعرض ذكريات الشباب، بطولة أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز.

والأفلام الأخرى في القائمة المصغرة تأتي من تشيكيا وإستونيا والمجر ومقدونيا الشمالية وبولندا وروسيا.

وتقام الدورة الـ92 لجوائز أوسكار في لوس أنجلوس 9 فبراير/شباط.



