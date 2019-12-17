بعد قطيعة…. أصالة تغازل أنغام

تداول العديد من رواد مواقع التواصل فيديو يُظهر الفنانة أصالة وهي تغني مع صديقة لها أغنية “حالة خاصة جداً” للفنانة أنغام.

الفيديو شكل مفاجأة عند الجمهور خاصة ان خلافاً وقع بين أصالة وأنغام منذ اعلان الأخيرة خبر زواجها من أحمد إبراهيم الذي كان متزوجاً من ابنة شقيقة زوج اصالة المخرج طارق العريان.

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تفاعل الجمهور مع الفيديو وراحوا يتناقلونه بشكل واسع عبر الشبكة العنكبوتية، مثنيين على خطوة أصالة بعد القطيعة مع صديقتها السابقة أنغام.

وقد أتت خطوة أصالة تجاه أنغام بعد انتشار خبر انفصال الاولى عن زوجها المخرج طارق العريان، بسبب خيانته لها كما أشيع.

نذكر ان اصالة كانت قد أعربت في السابق عن حزنها الشديد عندماعلمت بخبر زواج انغام من الموزع الموسيقي احمد ابراهيم، مشيرة الى أنها لم تكن تعلم بهذا الزواج منذ البداية . كما قامت بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل اولاً ثم Block . وقالت اصالة حينها: “كنا نقول على بعض إخوات ولكن شعرت بالغدر وان العلاقة بيننا مستحيل ان تعود كما كانت”.

