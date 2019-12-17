بعد حضوره ميلادها.. براد بيت مع جينيفر أنيستون احتفالًا بالكريسماس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون بموسم الكريسماس مع زوجها السابق براد بيت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عقدت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا الحفل السنويAnnual Tree Trimming Party في الـ 14 من ديسمبر، حيث دعت عددًا من النجوم، بما في ذلك زوجها السابق الممثل العالمي براد بيت، وفقًا لما ذكرته مجلة "بيبول".

وقال مصدر للمجلة إن النجمين كانا على اتصال عدة مرات منذ عيد ميلادها، وعلاقتهما ودية للغاية.

تمت دعوة عدد من النجوم إلى حفل جينيفر، ومنهم؛ غوينيث بالترو وكيت هدسون وجيمي كيميل.

كانت جينيفر وبراد على علاقة ودية في الآونة الأخيرة، بعد سنوات من إنهاء زواجهما في 2005 واستكملا حياتهما مع شركاء مختلفين.

تزوج براد بيت من النجمة العالمية أنجلينا جولي ثم طلقها، بينما ارتبطت جينيفر بجاستين ثيروكس، وانفصلت الممثلة عن جاستين بعد عامين من الزواج.

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وبعد سنوات من انتهاء زواجهما، بقي النجمان سويًا، حتى حضر براد حفلة عيد ميلاد جينيفر الخمسين في فبراير الماضي، وشوهدا وهما يتعانقان سويًا.

وبحسب ما ورد، فإن الاثنين أعادا علاقتهما في مايو 2016 بعد وفاة والدة جينيفر، نانسي داو، قبل أربعة أشهر من انفصال براد عن زوجته أنجلينا.

ثم عندما انفصل براد عن أنجلينا، ونشبت معركة سيئة بينهما، زُعم أن جينيفر مدت يدها إلى براد وعرضت أن تكون شاهدًا شخصيًا بسبب الادعاءات الموجهة ضده في ذلك الوقت.

وعبر المعجبون مؤخرًا عن أملهم في عودة جينيفر وبراد سويًا، بعدما ذهب براد بيت متخفيًا إلى حفل عيد ميلاد أنيستون والذي أقيم في فندقSunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن جينيفر أنيستون وبراد بيت تزوجا في يوليو عام 2000 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2005 وتم الانتهاء من طلاقهما في أكتوبر 2005.

كانت قد ربطت أنيستون علاقة بالممثل جاستن ثيروكس عام 2011 وتزوجا في 2015 وقررا الطلاق في 2018 ليعلنا عن هذا القرار في بيان قالا فيه: "في محاولة للحد من التكهنات قررنا إعلان انفصالنا"، وأكدا أنهما سيحافظان على علاقة الصداقة التي تربطهما.