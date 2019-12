بيونسيه تتغلب على تايلور سويفت.. إليكِ قائمة المرشّحين لأوسكار 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من حفل غرامي وغولدن غلوب إلى "إم تي في" وغيرهما، شهدنا هذا العام العديد من الحفلات ومجموعة لا تحصى من النجوم حصلوا على جوائز تكريمًا لأعمالهم، أبرزهم "تايلور سويفت" التي فازت بالعديد منها.

وعلى الرغم من إنجازات تايلور (30 عامًا) الكبيرة التي حققتها هذا العام، والتي يعد أبرزها جائزة "أيقونة اختيار المراهقين" في تاريخ حفل Teen Choice Awards 2019 أي "اختيار المراهقين"، كونها أول نجمة تحصل عليها، إلا أنه تم استبعادها من حفل الأوسكار في 2020.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم الكشف أمس الاثنين عن قائمة ترشيحات حفل جوائز الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في 2020، وضمت القائمة 15 نجمًا مرشحًا للجائزة، ولكن لوحظ استبعاد تايلور.

وكان سيتم ترشيح أغنية "بيوتيفول غوستس" من فيلمها الجديد "كاتس"، والذي تعاونت في كتابته مع الملحن البريطاني "أندرو لويد ويبر" من أجل فيلمها المستوحى من المسرحية الموسيقية التي تحمل الاسم نفسه من الثمانينيات، ومن أعمال أندرو أيضًا.

ومع استبعاد تايلور، انضمت بيونسيه للقائمة عن أغنيتها في النسخة الحديثة من فيلم ديزني الشهير Lion King، حيث لعبت دور البطلة، "نالا"، كما تم ترشيح النجم "التون جون" عن أغنيتيه Can You Feel The Love Tonight من الفيلم نفسه، وأغنية Love Me Again من فيلمه الوثائقي Rocket Man.

تجمع القائمة مجموعة من أبرز أغاني الأعمال الموسيقية التي شهدناها هذا العام، بما في ذلك أغنية Speechless من فيلم "علاء الدين"، والتي غنتها الممثلة "ناعومي سكوت"، صاحبة دور الأميرة ياسمين.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، رُشح أيضًا النجم "فاريل ويليامز" عن أغنيته "ليتر تو ما غادفازر"، من الفيلم الوثائقي "ذا بلاك غاد فازر"، كما تم ترشيح أغنية من "انتو ذا أنون" من فيلم " فروزن 2".

كما ينضم للقائمة المغني البريطاني " راندي نيومان" عن أغنية "آي كانت ليت يو ثرو يورسيلف أواي"، من فيلم "توي ستوري 4"، وفي حين لم يتم الكشف عن كامل المرشحين، إلا أن مسؤولي أوسكار كشفوا عن أغان أخرى تم ترشيحها، بما في ذلك أغاني "ستاند أب" من فيلم "هارييت"، و"كاتشي سونغ" من فيلم "ذا ليغو 2"، و"ديلي باتيلز" من فيلم "ماذرليس بروكلين"، و"أغلاس اوف سوجو" من فيلم "باراسايت"، وأغنية "هاي أبوف ذا وتر" من الفيلم الوثائقي "توني موريسون: ذا بيسس آيام".