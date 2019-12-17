فنانة أميركية تتلو آية "الكرسي" بطريقة لافتة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الأميركية جينيفر جراوت وهي تقرأ "آية الكرسي" بطريقة مميزة وبدون أي خطأ، وأشاد الجمهور بمخارج الحروف لدى الفنانة الأمريكية وطريقة تلاوتها للقرآن لا سيّما أنها لا تعرف التحدث باللغة العربية.

فيما استذكر الجمهور الفنانة الأمريكية ومشاركتها في برنامج "أراب غوت تالنت" بموسمه الثالث قبل سنوات طويلة وتحديداً في عام 2013، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية، مؤكدةً أنها لا تعرف اللغة العربية وأنها تحفظ الكلمات، واستطاعت جروات التأهل لمراحل متقدمة من البرنامج.

وكانت جروات قد واجهت اتهامات كبيرة بعد عرض البرنامج بسبب تشكيك البعض بكلامها حول عدم معرفتها التحدث باللغة العربية بسبب اتقانها الشديد للغناء، فيما أكدت الفنانة الأمريكية في أكثر من حديث أنها لا تجيد التحدث ولكنها تحفظ الكلمات وتقدمها.

يُشار إلى أنَّ جروات تُقيم في المغرب منذ سنوات طويلة خاصة بعد تحقيقها شهرة بسبب مشاركتها في برنامج "أراب غوت تالنت"، والذي فتح لها الأبواب من أجل تقديم حفلات غنائية، وتعرفت على شاب يُدعى سعيد الزاتي، وهو عضو فرقة فلكلور أمازيغية، كان يرافقها في جميع حفلاتها، لتنشأ بينهما قصة حب مميزة، وصلت إلى الزواج بعد إعلان جروات إسلامها بشكل رسمي من أجل الارتباط بالشاب المغربي سعيد، وعاشت معه في المغرب وأنجبا طفلتهما الأولى قمر.

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وكانت الفنانة الأمريكية كشفت بأنها نشأت في عائلة فنية، وتعلمت العزف على البيانو والكمان في طفولتها، وكان والدها يسعى لأن تدخل الأوبرا، إلا أنها عشقت الغناء الشرقي وقررت أن تتعلمه وهو ما نجحت به بالفعل.

وولدت جروات في مدينة بوسطن الأمريكية، عشقت آلة العود وكانت بداية عشقها للموسيقى العربية، والتحقت بجامعة McGill في مونتريال بكندا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الطرب الكلاسيكي والأوبرا، وقدمت عددًا من الحفلات الغنائية في الوطن العربي.