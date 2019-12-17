قيامة عثمان.. قرار مُفاجئ للجمهور بشأن المسلسل وبطل أرطغرل يعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيكون جمهور المسلسل التركي "قيامة عثمان" الذي يحظى بمتابعة واسعة، على موعد مع قرار مُفاجئ يتعلق بتوقيفه لمدة أسبوع مع نهاية السنة الجديدة، وهو الأمر المتعارف عليه في المحطات التركية لتقييم أعمالها الدرامية، وعوائدها الإعلانية على كل مسلسل وتحديد موقفها النهائي من عرضه.

وبحسب تقارير صحفية تركية فإنه على الرغم من أن مدة توقيف المسلسلات ستكون لمدة ثلاثة أسابيع غير أن مسلسل "قيامة عثمان" الذي يؤدي بطولته الفنان بوراك أوزجيفيت كان له استثناء نظرًا لمتابعته، وسيتم توقيف عرضه في فترة إجازة أعياد السنة الجديدة فقط.

في غضون ذلك؛ فقد خرج الفنان آنجين آلتان عن صمته وهو بطل مسلسل "أرطغرل" لخمسة مواسم متتالية، وأكد أنه أصبح من جمهور مسلسل "قيامة عثمان" بعد أن تم توقيف مسلسله "الرصاصة" الذي فشل من خلاله في منافسة زميله أوزجيفيت وتزامن عرضه مع "قيامة عثمان".

وأوضح آلتان في تصريح صحافي أن زميله بوراك أوزجيفيت يقدم آداءً مذهلاً في دوره بـ"قيامة عثمان"، متمنيًا له ولفريق العمل الكثير من النجاح في الحلقات الجديدة المقبلة.

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وفي الوقت نفسه؛ اتخذ القائمون على مسلسل "قيامة عثمان" قرارًا بتقديم خمسة مواسم جديدة من المسلسل خلال الأعوام المقبلة، ما يعني وجود بعض الشخصيات من المواسم السابقة في الأجزاء الجديدة، ومنهم أرطغرل الذي لا يزال المنتج يبحث عن بطله في المواسم الجديدة.

من جهته قال إنجين إنه سيتجه للمشاركة في أعمال مسرحية، كما أنه يجهز لفيلم وثائقي يصوّر حاليًا في بلده، مشددًا في الوقت نفسه أن الوقت حان لعدم العودة إلى المسلسلات.

وتوقف عرض مسلسل "الرصاصة" بسبب تدني نسب المشاهدات عليه، فأصيب بصدمة وخيبة أمل كبيرة برفقة محبيه بسبب هذا الفشل غير المتوقع، ولم تُسعف نجوميته في جذب الجمهور خاصة وأنه جسد شخصية أرطغرل في مسلسل "قيامة أرطغرل"، فضلاً عن الحملة الدعائية التي انتشرت بقوة قبل عرض المسلسل، والتي لم تتمكن من تشويق الجمهور للعمل الجديد.

وتدور أحداث هذه النسخة من المسلسل التاريخي "قيامة عثمان" أيضًا حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ يجسد بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.