نجمات أفصحن عن تعرضهن للخيانة من الرجال بشكل علني (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دائمًا تفرض شائعات الخيانة نفسها في الأوساط الإعلامية والفنية، واللافت هو اعتراف بعض النجمات بتعرضهن للخيانة على الهواء مباشرة في عدة لقاءات تلفزيونية وصحفية.

بالرغم من أن النجمات لديهن ما يكفي من الجمال والشهرة الواسعة، لكن هذا لم يمنع أزواجهن من خيانتهن، وذلك باعترافهن الشخصي.

أصالة

قالت المطربة السورية أصالة نصري في لقاء تلفزيوني بأنّ الخيانة هي السّبب الأوّل والأخير وراء طلاقها من زوجها السّابق أيمن الذهبي، واعترف الأخير بخيانته وصرّح أنه لو عاد به الزمن لخانها أكثر.

شيرين عبدالوهاب

المطربة شيرين عبدالوهاب اعترفت بلقاء تلفزيوني أنّها أجهضت جنينها في زواجها الأول ردًا على خيانة زوجها لها، مؤكدة أن أكثر ما أصابها بالمرارة بسبب الخيانة التي عرّضها لها.

رنا الأبيض

في تصرف غير متوقع، فاجأت الفنانة السّورية رنا أبيض الجميع بنشرها منشورًا عبر حسابها الخاص على فيسبوك، باركت من خلاله لزوجها وائل عباس بمناسبة خطبته لفتاة سورية من خارج الوسط الفني تدعى شيرين العقاد.

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وقد فعلت الأبيض ذلك لتخبر زوجها أنها علمت بخطبته التى حاول أن تكون سرية ودون علمها، وكانت صرحت بلقاء تلفزيوني أنها تعرضت للخيانة مرتين.

دينا الشربيني

قالت الفنانة المصرية دينا الشربيني إن أطول فترة خطوبة استمرت فيها كانت مدتها 4 سنوات، وأضافت: "ارتبطت بعلاقة عاطفية بشاب، وتقدم لخطبتي بعدها، ثم انفصلنا، ومازلنا أصدقاء حتى الآن".

وأضافت أن قرار الانفصال تم بالاتفاق بين العائلتين؛ لأنهما أصدقاء، والخطوبة تمت أثناء دراستها في الجامعة.

وصرحت أن أسباب فسخ الخطوبة هي تعرضها للخيانة من خطيبها مع إحدى صديقاتها.

ديمة بياعة

كشفت الفنانة السّورية ديمة بياعة عن تفاصيل خيانة طليقها الفنان السّوري تيم الحسن لها، قائلة: "الخيانة من الأشياء القاسية التي تعرضت لها، وحينما تقدم المرأة على الخيانة يكون بناء على تخطيط مع سبق الإصرار والترصد بعكس الرجل الذي يخون ويترك ثم يخون مع آخرى وهكذا".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي نيشان: "لا يمكن السكوت عن الخطأ، واكتشافي للخيانة كان بشكل مفاجىء، حيث جاءت لي رسالة عبر هاتفي من فاعل خير تتضمن أن زوجي يخونني، وذكر لى اسم السيدة التي يخونني معها وهي الفنانة "نسرين طافش" صديقتي على مدى أربع سنوات خلال تعاوننا في مسلسل صبايا".

شاهدي الفيديو كاملاً لتتعرفي على باقي النجمات اللاتي تعرضن للخيانة وأفصحن عنها خلال لقاءات تلفزيونية.