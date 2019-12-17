نادين نسيب نجيم: تعلموا التمييز بين النقد والتجريح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة للمبتدئين في عملهم والنجوم الجدد داعية لتحصين أنفسهم بثقة بالنفس منعاً للتأثر بالنقد الجارح الذي يطالهم ليحبطهم. وذلك في مدونة طويلة أرفقتها بفيديو قديم أعادت نشره عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام". وهو فيديو من مقابلة قديمة، كانت قد طلبت فيها من كل شخص لا يحبّها أن يبادلها الاحترام.

وكتبت بالعامية اللبنانية: "من بعد سنين من العمل والتعاطي مع الناس، ومن بعد خبرتي المتواضعة بالحياة بقدر قول اني انخذلت ببعض الأوقات انظلمت انقهرت انجرحت وكمان غلطت يمكن مع غيري ويمكن مع حالي بس اتعلمت وأنضجت ونجحت !!! بوقتها كنت ازعل واسكت لأني ما بحب السلبيات ولا بحب احكي بالسلبيات كنت فضل احصر كل شي جواتي بس كان هل الشي يدايقني كتير ومع الوقت والسنين اتعلمت حصّن حالي وما عاد خللي شي يأثر فيي او يكسرني صرت اعرف ميّز بين النقد والتجريح صرت اعرف ميز بين النصيحة والفضيحة بين تعطيني رايك وتفرض رايك بين الاحترام واللؤم صرت اعرف مين يلي بحبني و يلي بيدّعي المحبة بين النية الصافية والنية الخبيثة بين اصحاب الحياة وأصحاب المصلحة بين المنافسة الشريفة والوسخة بين الصراحة والوقاحة بين الحق والظلم بين العاطل والمنيح بين الطيب والحقود كل هل التجارب علمتني ووصلتني لنتيجة صرت اعرف كيف اتعامل فيها مع السلبيات لانه اقتنعت انه الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا !!!

وأنهم يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك.

وأضافت: "هيدي الكلمات بهديها لكل صبية بعدا بأول طريقها ولكل إنسان بدو يعيش بسلام داخلي بأي مجال يلي كان ووين ما كان ما تخللوا شي يكسركم ما تخللوا حدا يهز ثقتكم بحالكم ما تخللوا رأي او كلمة تأثر عليكم وما تسمعوا لحدا غير حدسكم وصوت امك وبيك ! الباقي ما رح يفهمك ويلي بده يحكي عنك خللي قبل يعيش حياتك الحكي ما بيخلص بس حياتك بتخلص ما تلتفت لأي شي حواليك اطلع قدامك اتكل على الله وأمشي".