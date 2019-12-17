شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وعائشة بن أحمد فى الطائرة إلى باريس من أجل "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها بصورة تجمعها مع الفنان حسن الرداد، فى الطائرة قبل سافرهما إلى باريس، من أجل تصوير مشاهد فيلم توأم روحى، وكتبت عائشة على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"باريس، احنا جايين".

واستقر النجم حسن الرداد على اسم فيلمه الذى بدأ تصويره الأيام الماضية وهو "توأم روحى"، وتشاركه بطولة العمل الفنانة أمينة خليل والفنانة عائشة بن أحمد.

من ناحية أخرى يشارك ويشارك الرداد، فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.