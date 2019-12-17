شكرا لقرائتكم خبر عن حبس ممثل سودانى لسرقته "حلل وملاءات" من منزل طليقته والان مع تفاصيل الخبر
وقال الممثل الكوميدي صبري عبد الجليل فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إنه رفض دفع المبلغ وتم تحويله إلى السجن الذي قضى به أسبوعا وبعدها تم شطب القضية.
وأكد الكوميدي، أنه سيقوم بتقديم بلاغ رد شرف ضد طليقته، ولن يترك حقه وسيكون القانون هو الفاصل بينهما، واصفا بلاغها ضده بأنه كيدي وتلفيقي.
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