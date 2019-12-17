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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يستعد لحفله الأول بالرياض غدا بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
ونشر لمجرد صورة له بالرياض، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مع اللاعب الهولندي والمغربي الأصل نورالدين ويلعب حاليا لنادي النصر السعودي، و مصممة الأزياء مريام الأبيض.
سعد لمجرد
في حين تداول العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يتجول بأحد المولات في مدينة الرياض.
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