شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يستعد لحفله الأول بالرياض غدا بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان سعد لمجرد لحفله الغنائى الأول بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" بعد غياب 3 سنوات عن الغناء، حيث يقام الحفل على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض غدا الأربعاء. ونشر لمجرد صورة له بالرياض، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مع اللاعب الهولندي والمغربي الأصل نورالدين ويلعب حاليا لنادي النصر السعودي، و مصممة الأزياء مريام الأبيض.

سعد لمجرد Advertisements في حين تداول العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يتجول بأحد المولات في مدينة الرياض.

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