شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير "يوم 13" وهذه القائمة الكاملة للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد داود تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "يوم 13" أمس الاثنين، حيث نشر صورة الكلاكيت على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" وكتب:"بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير فيلم "يوم 13" أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ 3d..في السينمات 2020 ان شاء الله..يارب يا بركة دعاء الوالدين".



فيلم يوم 13

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأبطال الفيلم مع أحمد داود، حيث وقع الاختيار على كلاً من دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، فيدرا وعدد من آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق.

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وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.