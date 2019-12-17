العدل ومبارز ووليد عونى وحسين نوح فى تكريم ليلى علوى بجامعة عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة ليلى علوى لجامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبرى لتكريمها وحضورها لقاء مفتوح مع طلبة الجامعة، وجاء للقاعة الكبرى عدد من أصدقاء النجمة ليلى علوي من الوسط الفني، منهم المنتج محمد العدل وزوجته والمخرج عمر زهران والفنان حسين نوح والمخرج وليد عوني والمخرج محمد علي والمصور الكبير عادل مبارز وعدد ضخم من اساتذة وطلبة الجامعة . وتقام الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع. Advertisements ويحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة، وقبل فعاليات الندوة يعرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وتدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم .

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