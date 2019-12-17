شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تنتظر حادث سعيد .. وتصور "بخط الأيد" و "العنبكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظرالفنانة يسرا اللوزى مولودها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تضع مولدها الثانى، علماً بأن يسرا لديها ابنة تدعى "دليلة" وتبلغ من العمر 6 سنوات .

وتصور يسرا اللوزى حالياً دورها فى مسلسل "بخط الأيد " بطولة النجوم أحمد رزق وسوسن بدر، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج سينرجى، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وأخرون، كما تصور دورها فى فيلم "العنبكوت" مع النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال .

Advertisements

يشار إلى أن يسرا اللوزى شاركت فى بطولة مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أميركرارة، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، نبيل بدر الدين، وإسلام جمال، عمرالشناوى، أمانى كمال، تأليف ياهر دويدار، إخراد بيترميمى، أنتاج سينرجى .

ولدت يسرا اللوزى عام 1985، درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث. والدها هو محمود اللوزي، مخرج مسرحي وممثل وأستاذ دراما ومسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.