شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..عزاء المخرج الراحل ياسر زايد بمسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل أسرة المخرج الراحل ياسر زايد العزاء، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في صالح سالم، حيث تم تشييع جثمان المخرج الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمشاركة عدد من أصدقائه.

ورحل المخرج ياسر زايد عن عالمنا، مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث لم يمهله الموت لمشاهد مسلسله "الضاهر" كاملاً حيث يعرض حالياً على قناة الحياة بعد 3 سنوات من بدء تصويره وتعرضه لسلسلة من التأجيلات طوال الفترة الماضية.

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من أعمال ياسر زايد مسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، وفيلم"فزاع" بطولة هشام اسماعيل، ومسلسل "يانا يا انتى" للنجمتين سمية الخشاب وفيفى عبده، و"هبة رجل الغراب" بطولة ايمى سمير غانم، و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.