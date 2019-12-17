شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..عزاء المخرج الراحل ياسر زايد بمسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر
من أعمال ياسر زايد مسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، وفيلم"فزاع" بطولة هشام اسماعيل، ومسلسل "يانا يا انتى" للنجمتين سمية الخشاب وفيفى عبده، و"هبة رجل الغراب" بطولة ايمى سمير غانم، و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.
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