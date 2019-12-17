أشرف زكي والمخرج علي ادريس وأحمد خالد صالح في جنازة المخرج ياسر زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت صلاة الجنازة على المخرج ياسر زايد، منذ قليل، بمسجد السيدة نفيسة، قبل تشييعه جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وحرص على حضور الجنازة المخرج علي ادريس، والمخرج عمرو عابدين، ومنير مكرم، وحمادة الصاوي، وأحمد خالد صالح، والمطرب الشعبي محمود الحسيني، ومحمد الشربيني، وأشرف زكي نقيب الممثلين.

ورحل المخرج ياسر زايد عن عالمنا، مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث لم يمهله الموت لمشاهد مسلسله "الضاهر" كاملاً حيث يعرض حالياً على قناة الحياة بعد 3 سنوات من بدء تصويره وتعرضه لسلسلة من التأجيلات طوال الفترة الماضية. من أعمال ياسر زايد فيلم "فزاع" بطولة هشام اسماعيل، ومسلسل "يانا يا انتى" للنجمتين سمية الخشاب وفيفى عبده، و"هبة رجل الغراب" بطولة ايمى سمير غانم، و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، ومسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.

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