شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي والمخرج علي ادريس وأحمد خالد صالح في جنازة المخرج ياسر زايد والان مع تفاصيل الخبر
من أعمال ياسر زايد فيلم "فزاع" بطولة هشام اسماعيل، ومسلسل "يانا يا انتى" للنجمتين سمية الخشاب وفيفى عبده، و"هبة رجل الغراب" بطولة ايمى سمير غانم، و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، ومسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي والمخرج علي ادريس وأحمد خالد صالح في جنازة المخرج ياسر زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.