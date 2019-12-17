شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد يوري مرقدي.. تعرف على الأغنية التي جمعته مع نانسي وهيفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء، المطرب اللبنانى يورى مرقدى بعيد ميلاده، الـ 50، ورغم أن مشواره الغنائى قصير، وأصدرأغنياته وألبوماته على فترات متباعدة إلا أنه استطاع أن يكتسب شعبية كبيرة، بسبب عدد من أغنياته التى دخلت قلوب جمهوره منها، "شفتى وصلتى بيا لفين"، "عربيا أنا "، "بحبك موت".

ورغم أن الأغانى التى ذكرناها تعد علامات بارزة فى مشوار يوري مرقدي، ألا أن الكثير لا يعلم بالأغنية التى صورها على طريقة الفيديو كليب وهى "الحقنى" وشاركه فى الكليب كل من نانسي عجرم وهيفاء وهبى ودينا حايك وجوأشقر وزين العمر، من كلمات ألياس ناصر، والكليب من إخراج ليلى بزي وفؤاد سليمان.

ولد يوري مرقدي في بيروت، ودرس الإخراج في لندن عام 1995، وبعد أن أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجددًا، إذ عمل مخرجًا للإعلانات على مدار 8 سنوات، حتى بدأ مشواره الغنائي في عام 2001، وقدم مجموعة من الأغاني الناجحة، وتوقف عن الغناء عام 2005، ثم عاد مجددًا في 2011، وخاض تجربة التمثيل للمرة الأولى في الفيلم المصري "الحياة منتهى اللذة"، مع النجمة حنان ترك عام 2003.