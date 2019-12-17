- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان التونسى صابر الرباعى يوجه رسالة لشعب لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان التونسى صابر الرباعى، رسالة إلى شعب لبنان، ووصفه بالعظيم، وطالبهم بأن يحافظوا على وحدة الصف، والدفاع السلمى عن مطالبهم.
وقال الرباعى عبر حسابه بتويتر:"يا شعب لبنان العظيم لكم منى رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف وتدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة فى العيش الكريم، ودحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لا غير، ولا تتركوا أيا كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء".
صابر الرباعى
وكان صابر الرباعى قد أحيا حفلة مع الفنانة أصالة يوم الجمعة 29 نوفمبر الماضى، فى موسم الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان التونسى صابر الرباعى يوجه رسالة لشعب لبنان.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.