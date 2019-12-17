فيديو| مصطفى شوقي: "عقدي مع نصر محروس لحد ما أموت" والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان مصطفى شوقي، صاحب أغنية "ملطشة القلوب"، التي حققت رواجًا واسعًا عقب طرحها، إنه ليس لديه خطط مستقبلية في مشواره الفني، مؤكدًا إنه يكتفي فقط بالغناء.

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه ببرنامج "Arab Wood"، أن التخطيط عند المنتج نصر محروس، وهو يغني فقط، موضحًا: "التخطيط والآلعيب والحاجات الحلوة اللي بيتحصل البركة فيها، في ربنا سبحانه وتعالى، ونصر محروس وفري ميوزك وبس".

وعن مدة عقده مع شركة "فري ميوزك"، لمالكها نصر محروس، قال شوقي: "عقدي مع نصر محروس إلى ما لا نهاية وممدود لحد ما أموت ومش هسيبه تحت أي إغراءات أو ضغوط من أي حد، أنا مع فري ميوزك إلى ما لا نهاية".

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من جانبه، رد المنتج نصر محروس، الذي حضر اللقاء، على سؤال عقدهما، بأن طلب من الكاميرا أن ترصد تكاتف يديهما في إشارة منه إلى أن هذا هو أهم "بند" في العقد.

"ملطشة القلوب" هي أول أغاني "فري ميكس 5"، التي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، كما أصدر بعدها شوقي أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس.