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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعيد ميلاد والدته، من خلال نشر صورة تجمعهما من طفولته، عبر حسابه بموقع "فيس بوك".
وعلق " لمجرد"، على الصورة قائلا: "ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، باسمي و باسم أخي علي، أقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا".
وأضاف: "الله يخليك لينا، ويقدرنا نفرحوك ديما إن شاء الله".
في سياق آخر، يستعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل "كارت أخضر"، المقرر عرضه عبر منصة Netflix الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| "ربنا يقدرنا ونفرحوك".. هكذا احتفل سعد لمجرد بعيد ميلاد والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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