صورة| "ربنا يقدرنا ونفرحوك".. هكذا احتفل سعد لمجرد بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعيد ميلاد والدته، من خلال نشر صورة تجمعهما من طفولته، عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وعلق " لمجرد"، على الصورة قائلا: "ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، باسمي و باسم أخي علي، أقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا".

وأضاف: "الله يخليك لينا، ويقدرنا نفرحوك ديما إن شاء الله".

في سياق آخر، يستعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل "كارت أخضر"، المقرر عرضه عبر منصة Netflix الشهيرة.