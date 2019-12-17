فيديو| ابنة شقيق عادل إمام تكشف حقيقة منعها من التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكدت نور عصام إمام، ابنة شقيق الفنان عادل إمام، أن عمها يدعمها بشكل كلي، فهي تعبتره قدوتها ومثلها الأعلى.

وعن سبب عدم اقتحامها مجال التمثيل على الرغم من انتمائها لعائلة فنية كبيرة، قالت "نور" إنها تحب مجال الموضة والأزياء، وأطلقت علامة تجارية للملابس تحمل اسمها عام 2017.

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وأضافت خلال لقائها في برنامج Mbc Trending" على قناة mbc، أنها بالرغم من امتلاكها لكل المقومات التي تؤهلها للتمثيل، فإنها لم تفكر في دخول المجال.

وأوضحت أنها تحب الظهور في وسائل الإعلام من خلال مجال الموضة والأزياء.

نور هي ابنة المنتج عصام إمام، الشقيق الأصغر لعادل إمام، والدتها هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت.