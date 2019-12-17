أشرف زكي ومجدي بدر ومنير مكرم يصلون لتشييع جثمان ياسر زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:
وصل الفنانون أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، ومنير مكرم، عضو مجلس النقابة، والفنان مجدي بدر، إلى مسجد السيدة نفسية، لحضور جنازة المخرج الراحل ياسر زايد.
وتوفي المخرج ياسر زايد، أمس، عن عمر يناهز الـ48 عاما.
ويقام عزاء الراحل غدا الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم بالقاهرة.
ويعرض لـ "زايد" حاليا مسلسل الضاهر عبر قناة الحياة، بعد عدة سنوات من التوقف، والمسلسل من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
وبدأ المخرج الراحل، حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها (ساكن قصادي، الغول)، وقام أيضاً بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها (يا أنا يا أنتي، بنت بنوت، فزاع).
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