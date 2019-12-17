بعد الأحداث الطائفية.. إليسا: "مش فيديو يهد أمن لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الطائفية التي وقعت أمس في بيروت، عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت إليسا: "ما في شي بيبرر التهجم على المقدسات الدينية. هيدا عيب وكفر وحرام. بس مش أرزاق الناس وسياراتن وممتلكاتن اللي سبّت، ومش فيديو بآخر بلد بالأرض بدو يهدد الأمن ببيروت. وقّفو هالجنون الطائفي رأفة بما تبقى من لبنان".

وكان مقطع فيديو مسيء لرموز دينية لدى الشيعة قد انتشر أمس لشاب لبناني يعيش في ألمانيا، وهو ما دفع بشبان غاضبين للنزول الى ساحة الشهداء وإحراق خيام المعتصمين، وحدثت مواجهات، ودمرت سيارة.

وعادت إليسا للتغريد مرة أخرى قائلة: "ما بقبل الشتيمة والمسبات والتعرض لحدا على صفحتي خاصة من المعجبين والأصدقاء، وما بدي إنجبر أعمل بلوك لحدا عم يتعرض لشخص تاني. بتمنى عليكن تحافظو على الاحترام لأنو هيدي مش أساليب بالحوار"