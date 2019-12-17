عائشة بن أحمد تسافر إلى باريس لتصوير "توأم روحي" مع الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة خلال وجودها سفرها إلى فرنسا، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت الفنانة التونسية: "باريس، احنا جايين".

ويأتي سفر عائشة بن أحمد من أجل تصوير مشاهد الفيلم توأم روحي، الذي يجمعها بحسن الرداد وأمينة خليل، الفيلم من إنتاج السبكي، وهو فيلم رومانسي.

وتنتظر عائشة عرض فيلم الفلوس من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، إذ يعرض غدا في دور العرض.