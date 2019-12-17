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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة خلال وجودها سفرها إلى فرنسا، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت الفنانة التونسية: "باريس، احنا جايين".
ويأتي سفر عائشة بن أحمد من أجل تصوير مشاهد الفيلم توأم روحي، الذي يجمعها بحسن الرداد وأمينة خليل، الفيلم من إنتاج السبكي، وهو فيلم رومانسي.
وتنتظر عائشة عرض فيلم الفلوس من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، إذ يعرض غدا في دور العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تسافر إلى باريس لتصوير "توأم روحي" مع الرداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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