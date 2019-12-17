تراند اليوم : أصالة تفجر مفاجأة عن سبب طلاقها من طارق العريان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بخبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصرى، عن زوجها المخرج طارق العريان، وهو ما أكده الإعلامي المصري تامر أمين، لكن الفنانة السورية لم تخرج لتأكيد أو نفي هذه الأنباء.
وزعمت مواقع إخبارية أن سبب انفصال أصالة عن زوجها، هو خيانته لها مع فنانة أخرى، قال البعض أنها الفنانة نسرين طافش.
وفي أول تعليق للفنانة أصالة نصري، عن صحة طلاقها والأسباب التي ساقها البعض ودفعتها للانفصال عن طارق العريان، قالت :« أي شيء بحسه أنا وبيخصني أنا وما بيطال شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي أو ولادي أو والدتي أو أخواتي، رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص فيي أنا بحس بإمانة أني قوله».
وتابعت أصالة : «لكن مستحيل ولا يمكن إني أحكي شيء يمس أي حدا من هي الأطراف اللي حكيت عنهم، بعبر بصدق عن كل ما يخصني أنا وبس، لإني بحس أني أنا ملك عام وصناعة الناس».
وردت أصالة في لقاء ببرنامج "إنسايدر" المذاع عبر قناة دبي ، على سؤال محاورها عن تقييمها لعام 2019 على المستويين الفني والشخصي وقالت :« بشكل عام كانت حلوة فيها شوية الم شوية مشاعر خبطتني.. على مستوى شغلي كانت عظيمة وعلى المستوى الاجتماعي نص نص».