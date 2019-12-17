تراند اليوم : فنانة شهيرة تتهم سعوديًا باقتحام غرفتها وانتزاع ملابسها وفعل الفاحشة



شهدت قضية الفيديو المخل الذي هز المملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة، بعد أن ظهرت فنانة أردنية في مقطع فيديو مع شاب سعودي، ينافي العادات والأخلاق في المملكة.

وظهر الشاب وهو يدخل على الفتاة غرفة ويقوم بخلع العباءة عنها وتقبيلها، قائلًا إن هذا ليس زمن العباءة ولكن زمن الترفيه والأنس.

وقالت وسائل إعلام سعودية بأن شرطة منطقة الحدود الشمالیة بالمملكة تمكنت من ضبط الشاب بطل الفيديو الذي يتضمن محتواه مساسا بالقیم الدينیة والآداب العامة، كما أحالته للنیابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقیق.

وقالت صحيفة "الرياض"، إن الشاب، سعودي الجنسية، شارك من قبل في برامج تلفزيونية كومیدية، مشیرة إلى أنه اعتاد نشر مقاطع تمثیلیة تلفت الانتباه من أجل الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة متابعيه، فیما أثارت بعض مقاطع فيديو العباءة التي تداولها مطالبات بالقبض علیه.

وكان آخرها ذلك الفيديو الذي ظهر فيه مع ممثلة أردنية خلع عنها عباءتها مرددا "راح زمانها" وراح بطل الفيديو يقبل يدها.

وكان أمیر منطقة الحدود الشمالیة قد وجه الجھات المختصة بالقبض على بطل فيديو العباءة في محافظة طريف، بعد ظھوره في مقطع فیديو الذي تضمن محتواه ما اعتبر بانه مساسا بالقیم الدينیة، فیما وجھت النیابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظھرت معه في المقطع

وادعت بطلة الفيديو أيضا وهي "ممثلة" وعارضة أزياء أردنية الجنسية تدعى "الاء" أنها تعرضت لاعتداء من قبل الشخص السعودى وقالت إنه اقتحم غرفتها وانتزع عباءتها عنها، واصفة أن ما تعرضت له كان عملية نصب بدعوى تصوير إعلان.

وأضافت "الاء" عبر حسابها على تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" فى مقطع فيديو: تلقيت على جروب خاص بهذه النوعية من الأعمال رسالة تفيد بإجراء اختبار من أجل تصوير إعلان.

واستدركت: فوجئت بما حدث واكتشفت أن هذا الأمر مجرد عملية نصب.

وعقبت الاء قائلة: سأتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركة ومن تعدى على وسأقوم برفع دعوى أخرى على كل من أساء لى ولسمعتى".



