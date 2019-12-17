تراند اليوم : شقيقة «إليسا» تثير الجدل بصور جريئة تستعرض أنوثتها



على الرغم من ظهور الفنانة اللبنانية «إليسا» مع أفراد من عائلتها بين الحين والآخر، إلا أن شقيقتها «نورما» والتي ظهرت في صورة لها معها مؤخرًا، تبدو من النوع المحب لاستعراض أنوثتها، من خلال نشر صور جريئة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وتوصل البعض إلى حساب شقيقتها، وسرعان ما انتشرت صور شقيقة إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدو بإطلالات جريئة، حيث تعيش في كندا برفقة عائلتها.

«نورما» تشبه «إليسا» إلى حدّ ما، فملامح الوجه تظهر تشابها بين الأختين، خاصة عند منطقة العيون وشكل الوجه.

ولكن انتقد البعض جرأة "نورما" مشيرين إلى أن إطلالات إليسا أكثر حشمة منها، فالأولى تتجه نحو الفساتين الضيفة والقصيرة، كما تحرص على اختيار أحذية الكعب العالي، التي تساعد على إظهار الجسم بشكل مثير.

يذكر أنّ إليسا كانت قد أعلنت بعد مرضها بسرطان الثدي، بأنّ تجربتها القاسية جعلتها تطلب من شقيقتها الكبرى ريتا أنْ تخضع لفحص الكشف عن السرطان، وأن النتيجة كشفت بالفعل إصابتها هي أيضًا بالمرض نفسه، لكن بمرحلة أكثر تطورًا وخطورة، وأنها خضعت للعلاج هي الأخرى.

















