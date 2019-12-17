بالفيديو: حلا نورة تتعرض لتنمر صادم.. من سخر منها وقال زي البقرة

نشرت الفنانة السعودية حلا نورة، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو سجلته خلال لقاء مباشر جمعها ومتابعيها.

وظهرت فيه وهي تجيب على أسئلة هؤلاء وفاجأها أحدهم بسؤال حيث كتب: “ليه حواجبك زي البقرة؟”.

وأعربت عن صدمتها وأجابت: “شنوهل تعبير المفاجئ! حواجبي زي البقرة؟”. وأشارت إلى أنها لا تجيد التعامل مع كاميرا الهاتف وأنها أكثر احترافاً أثناء الوقوف أمام كاميرا التلفزيون.

وابتعدت على الشاشة مشيرة إلى أنها تبدو بهذه الطريقة طبيعية أكثر وأنها تستخدم الإضاءة الصفراء لأن شعرها أسود.

وتعليقاً على المقطع المصور كتبت: “لماذا هذا التنمر؟ بس لا والله هاذي جديدة على حواجب يزي البقرة؟ وان شاءالله بخليهم بعد أبقر من البقرة. عاجبيني حواجبي ياناس ماراح أحفهم كلش”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين من رأوا أن حاجبيها كثيفان فعلاً ومن اعتبروا أنهما مناسبان لوجهها.