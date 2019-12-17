تعاون خليجي جديد بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وأصالة

أكدت الفنانة السورية، أصالة نصري، خلال تواجدها في حفلها الغنائي ضمن حفلات سمرات موسم الرياض، عن وجود تعاون جديد بينها وبين الأمير عبدالرحمن بن مساعد في ألبومها الجديد.
وقالت أصالة: ” ألبومي سيتضمن مفاجأة قوية، وأقول ذلك للمرة الأولى عن أعمالى منذ ظهوري على الساحة”، وذلك في الإشارة إلى التعاون بينها وبين ” بن مساعد “.
وتعرّض الأمير عبدالرحمن بن مساعد لانتقادات واسعة من مغردين، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقبّل رأس الفنانة أصالة في أثناء وجوده معها في حفل ” ليلة سهم ” الذي أقيم ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” وغنّت فيها أصالة، نوفمبر الماضي.
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