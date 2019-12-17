باالصور.. جنازة المخرج ياسر زايد بمسجد السيدة نفيسة

أقيمت منذ قليل، جنازة المخرج ياسر زايد، بمسجد السيدة نفيسة، وتشييع جثمانه بمقابر العائلة، وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم الفن.
وكان رحل عن عالمنا مساء أمس، الأثنين، المخرج ياسر زايدعن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراع مع المرض. يشار إلى أن يعرض للمخرج ياسر زايد حاليًا مسلسل "الضاهر" الذي يذاع عبر قناة الحياة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإيقاف.
يذكر ان مسلسل الضاهر بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبدالمنعم وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجى شرف وأميرة هانى وسميرة محسن وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
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