غدًا.. عزاء المخرج ياسر زايد بمسجد الشرطه

يقام غدًا الأربعاء، عزاء الراحل ياسر زايد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في صلاح سالم، الذي وافته المنيه مساء أمس، الأثنين، عن عمر يناهز الـ 48 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان تم تشييع جثمان المخرج الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بحضور نجوم الفن. يشار إلى أن يعرض للمخرج ياسر زايد حاليًا مسلسل "الضاهر" الذي يذاع عبر قناة الحياة، وذلك

بعد سنوات طويلة من الإيقاف.

يذكر ان مسلسل الضاهر بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبدالمنعم وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجى شرف وأميرة هانى وسميرة محسن وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.