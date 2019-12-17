روج الفنان محمد الشرنوبي لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، تمهيدًا لطرحه قريبًا بدور العرض، ونشر بوستر الفيلم الذي ظهر فيه إلي جانب الفنانة جميلة عوض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
دور العرض".
وعلق الشرنوبي علي الصورة قائلًا: "استنوا فيلم بنات ثانوي.. هبقى عامل فيه دور مختلف جداً ان شاء الله.. يوم ٧ يناير بجميع
جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي وجميلة عوض، ظهرا معًا من قبل في مسلسل "حتي لا تطفئ الشمس"، وشاركهما البطولة كل من: ميرفت أمين، أمينة خليل، أحمد مالك، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، محمود الليثي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي: دوري في بنات ثانوي مختلف جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.