محمد الشرنوبي: دوري في بنات ثانوي مختلف جدًا

روج الفنان محمد الشرنوبي لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، تمهيدًا لطرحه قريبًا بدور العرض، ونشر بوستر الفيلم الذي ظهر فيه إلي جانب الفنانة جميلة عوض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".



وعلق الشرنوبي علي الصورة قائلًا: "استنوا فيلم بنات ثانوي.. هبقى عامل فيه دور مختلف جداً ان شاء الله.. يوم ٧ يناير بجميع

دور العرض".



جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي وجميلة عوض، ظهرا معًا من قبل في مسلسل "حتي لا تطفئ الشمس"، وشاركهما البطولة كل من: ميرفت أمين، أمينة خليل، أحمد مالك، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، محمود الليثي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.



