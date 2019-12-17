بصورة قديمة.. سعد لمجرد يحتفي بوالدته في عيد ميلادها

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة قديمة من طفولته جمعته بوالدته، ووجه لها رسالة خاصة في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر لمجرد في الصورة إلي جانب والدته، وأمامهم قالب حلوي عيد الميلاد،

وعلق علي الصورة قائلًا: "ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي و بإسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنتِ بألف خير ، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا ، الله يخليك لينا ميمتي و يقدرنا بش نفرحوك ديما ان شاء الله و رآه دبا تزيان يا ميمتي".يذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد كان دويتو غنائي جمعه بالفنان محمد رمضان بعنوان "انساي"، وقد تم تصويره علي طريقة الفيديو كليب في باريس، من إخراج حسام الحسيني.