نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة قديمة من طفولته جمعته بوالدته، ووجه لها رسالة خاصة في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر لمجرد في الصورة إلي جانب والدته، وأمامهم قالب حلوي عيد الميلاد،
يذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد كان دويتو غنائي جمعه بالفنان محمد رمضان بعنوان "انساي"، وقد تم تصويره علي طريقة الفيديو كليب في باريس، من إخراج حسام الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة قديمة.. سعد لمجرد يحتفي بوالدته في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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