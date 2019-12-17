محمد رمضان يبدأ أول أيام تصوير "البرنس"

بدأ الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، أولى أيام تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2020.

يجسد الفنان محمد رمضان خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.

"البرنس" بطولة كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، دنيا عبد

العزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي. والجدير بالذكر أنه شارك "رمضان" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

تدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة

والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته. فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.