الأحد.. فخر لقمان يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي المطرب فخر لقمان فى حفل موسيقى غنائى، مساء الأحد المقبل الموافق 22 من ديسمبر على مسرح الحكمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً. مساءً. Advertisements يشار إلى أنه من المقرر أن يقدم "لقمان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنيات الزمن الجميل ولكن بشكل معاصر. معاصر. يذكر أن فخر لقمان مطرب مصرى شاب يقدم أنواعًا مختلفة من الغناء بما يحافظ على الطابع الأصيل ويواكب الموسيقى الحديثة لجيله سواء كانت أغانيه الخاصة أو أغانى الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية معاصرة مع فرقته الموسيقية المميزة.

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