عائشة بن أحمد في باريس من أجل توأم روحي

تواصل الفنانة عائشة بن أحمد، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث فيلمها السينمائى الجديد "توأم روحي"، فى باريس لمدة أسبوع لتصوير المشاهد.

ويشار إلى ان "توأم روحي" يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،حسن الرداد، وأمينة

Advertisements

خليل، ومن إنتاج شركة السبكي.

يذكر ان تستعد الفنانة عائشة بن أحمد خلال الأيام المقبلة لطرح فيلم" الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، احمد السقا،

علي ربيع ، مر عز الدين، محمد سلام، ويزو، اخراج سعيد الماروق، تأليف محمد عبد المعطى.

تدور أحداث الفيلم " الفلوس" حول شخص يدعى سيف وهو نصاب محترف ثم يقابل البنت الثرية تدعى حلا وتقابل سلسلة من الأكاذيب والخداع مختلط بعلاقة من الحب والصداقة والحياة.