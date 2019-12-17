شاهد.. بشرى عن تكريم سميحة أيوب: إحساسها لا يوصف

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بعد تكريمها من قِبل سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، خلال افتتاح نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



نشرت بشرى صورًا لها أثناء

التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقالت: "احساس لا يوصف ان يتم تكريمك من سيدة المسرح العربى سميحة ايوب فى قاعة مليئة بالمثقفين والسينمائيين المصريين ونخبة من الأساتذة".تابعت: "شكرا للمركز القومى للسينما وشكرا لنادى سينما المرأة الذى هو السبب فى هذه المناسبة السعيدة وشكرا للدكتورة سعاد شوقى على هذه الجهود.. ما أجمل ان يجتمع كل ما تحب فى مكان واحد.. السينما.. الاعتزاز بكونى امرأة وكل امرأة فى موقع مسؤولية و المسرح".