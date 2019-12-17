شاهد.. حلا شيحة تروج لفيلمها الجديد مع تامر حسني

روجت الفنانة حلا شيحة لأحدث أفلامها التي تقوم ببطولتها أمام الفنان تامر حسني، بعنوان "مش أنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت شيحة صورًا من الكواليس ظهرت فيها برفقة عدد من طاقم عمل الفيلم، وعلقت قائلة: "مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسني بدأنا التصوير من أيام وسعيدة اني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق".



جدير بالذكر أن مسلسل "زلزال"، هو أخر أعمال حلا شيحة، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من: محمد رمضان، ماجد المصري، حسام داغر، مني عبدالغني، أحمد صيام، محمود حجازي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

عدد من طاقم عمل الفيلم، وعلقت قائلة: "مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسني بدأنا التصوير من أيام وسعيدة اني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق".جدير بالذكر أن مسلسل "زلزال"، هو أخر أعمال حلا شيحة، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من: محمد رمضان، ماجد المصري، حسام داغر، مني عبدالغني، أحمد صيام، محمود حجازي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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