تصريحات نوال الزغبي تحسم نهاية 2019

استقبلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، بأغانيها الجميلة التي جمعت ما بين قديمها وجديدها "كده باي"، الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح "القرية العالمية" في دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم، وكان في استقبال نوال الزغبي عند حضورها عدد من الإعلاميين، رحبت بهم وبحفاوة أجابت على أسئلتهم .



ولأن حفل "القرية العالمية" و" روتانا" تزامن مع عيد ميلاد توءمي نوال، بارك لها الجميع في الكواليس وهو ما استقبلته نوال الزغبي بفرحة وسعادة متمنية لولديها وكل الأبناء مستقبلا مليئا بالفرح والسعادة ، قائلة :"الله يبعتلهم أيام اجمل من أيامنا ، خالية من الأزمات والمشاكل والحروب".

وكشفت نوال أنها بسبب ظروف لبنان الراهنة لم ترتبط بحفل ليلة رأس السنة 2020 وستقضي الليلة مع أهلها وأسرتها.



ولم تخف نوال حماستها من مواجهة جمهور حفل "القرية العالمية" و"روتانا" لاسيما وانه من مختلف الجنسيات والفئات، موضحة :"حماسي هنا ليس لكونها المرة الاولى التي أقابل فيها جمهورا بهذه الكثافة وفي مهرجان كهذا، لكن حماستي سببها انها المرة الاولى لي التي أغني فيها بـ"القرية العالمية".

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ومع قرب نهاية عام وبداية عام، أخبرت نوال أهل الإعلام أن سنة 2019 كان وجهها خير عليها

فنيا، لكن كمواطنة لبنانية كانت السنة بشعة عليها، أملة ان تكون 2020 وجهها خير عليها وعلى وطنها لبنان.

وعن جديدها، كشفت نوال أن لديها أغنية جديدة "سينغل" مع "روتانا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، مكتفية بالقول عنها :"هي اغنية كلاسيك موضوعها قوي، حابيتها كتير وسنقوم بتصويرها فيديو كليب".

ولم تنس نوال الزغبي أن تثني على تجربتها مؤخرا في رئاسة لجنة تحكيم أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية "The Talent" تم تقديمه على "السوشيال ميديا"، مؤكدة حماستها للموسم الثاني. الجدير ذكره ان حفلات "القرية العالمية" و"روتانا" التي انطلقت مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نجومها: نوال الزغبي، بدر الشعيبي، أصيل هميم، حمد العامري، سيكون الجمهور تاريخ 20 ديسمبر على موعد مع المطرب وليد الشامي.

