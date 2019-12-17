شاهد .. الأمريكية نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” تخطف الأنظار بترتيلها لأية الكرسي على طريقة المنشاوي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للأمريكية ” جنيفر جراوت ” نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” في موسمه الثالث والتي أذهلت لجنة الحكام والجمهور بصوتها العذب وادائها الرائع .

ظهرت جنيفر جراوت في مقطع الفيديو وهى ترتل آية الكرسى بصوت عذب وهو ما أبهر كل المستمعين و تم تداوله على نطاق كبير .

ونشرت جنيفر الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليه : ” عندما أصبحت مهتمة بالموسيقى العربية لأول مرة .. أخبرني أستاذى أن أبدأ يالاستماع إلى القرآن كتمرين من أجل البدء في الإنغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي .. والكثير من مطربى الطرب العظماء لهم جذور فى تلاوة القرآن ” .

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يذكر أن جنيفر جراوت قدمت عددا من الحفلات باللغة العربية خلال إقامتها في المغرب عام 2014 ورافقها حينها شاب يدعى سعيد وتمت خطبتها له وأعلنت إسلامها و تزوجته .

وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين .. و فى عام 2015 رزقت جنيفر بنجلتها الأولى من زوجها المغربى .