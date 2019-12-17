نساء سعوديات يروين قصص تحولهن من طبيبات إلى بائعات شاي وسبح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت صحيفة ” عكاظ ” السعودية قصصا لطبيبات سعوديات تخرجن من كلية طب الأسنان لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة في مجالهن وهو ما دفعهم إلى العمل في أماكن خاصة برواتب زهيدة وساعات عمل طويلة وأخريات عملن في بيع الشاي والقهوة .

فروت طبيبة تخرجت منذ 5 سنوات من برنامج الابتعاث إنه عند عودتها من البعثة وجدت نفسها تعول والدتها وأخواتها بسبب انفصال الأب عنهم .. فاضطرت للعمل بائعة على بسطة قرب الحرم المكي للسبح والشاي في الحدائق العامة بعد أن تقدمت على وظائف حكومية كثيرة ولكن دون جدوى .

وقالت طبيبة أخرى إنها أكملت دراستها في عام٢٠١٠ في طب الأسنان وعلم النفس في وقت واحد ودرست على نظام الإبتعاث .. وإنها دخلت اختبار هيئة التخصصات الصحية عام ٢٠١٥ على أمل أن يتم تعيينها أخصائية نفسية دون جدوى .. ثم واصلت إكمال دراستها وتخرجت طبيبة أسنان في عام ٢٠١٦ ثم خيروها بين الرخصتين فاختارت رخصة طب الأسنان واضطرت للعمل في القطاع الخاص براتب ضعيف .

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وأضافت إنها أجبرت على التخلي عن رخصتها الطبية للعمل في التخصص النفسي فوافقت ومع ذلك رفضوها .. وفي النهاية قررت أن تبيع الشاي والقهوة ثم تعرضت للمضايقات ومرضت .

وفي رواية لطبيبة اخرى تحكي عن معاناتها قالت : ” تخرجت عام ٢٠١٥ بمعدل مرتفع وحتى الآن لم أجد وظيفة آمنة .. طرقت باب القطاع الخاص وعملت في غير تخصصي ورأيت كثيرا من التجاوزات إلى جانب تدني الرواتب وفقر المميزات والتفرقة في الإجازات الأسبوعية وإلزامنا بالعمل في غير التخصص وعدم احتسابنا في التأمينات الاجتماعية ثم استغلال التراخيص للحصول على مزايا ” .

يذكر أن تقارير هيئة التخصصات الصحية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه بلغ إجمالي العاطلين السعوديين عن العمل من حملة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيبا وطبيبة .