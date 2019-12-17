شاهدوا.. حلا نورة تتعرض للتنمر بسبب حاجبيها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ​حلا نورة​، على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجلته خلال لقاء مباشر جمعها مع متابعيها.

وأجابت في هذا اللقاء على أسئلة المتابعين الذين ارسلوا لها المواضيع الذين يريدون الاستفهام عنها وفاجأها أحدهم بسؤال حيث كتب: “ليه حواجبك زي البقرة؟”. وصدمت حلا من هذا التعبير وردت عليه : “شنو هل تعبير المفاجئ! حواجبي زي البقرة؟”.

واضافت انها لا تعرف كيف تتعامل مع كاميرا الهاتف عكس كاميرا التلفزيون. من جهة ثانية رد العديد من الداعمين لها على رسالة المُتنمر الذي وصف حجابيها انهما كحواجب البقرة واعتبروا ان هذا التعبير مهين جدا.