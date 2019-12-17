أحمد سعد يطرح «اللي كانت حبيبتي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح المطرب المصري أحمد سعد، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “اللي كانت حبيبتي”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان أحمد سعد، ومن توزيع محمد عاطف الحلو، وقدم الأغنية عبارة عن عزف على البيانو، مصاحب مع صوته.

وكان الفنان المصري، قد كشف، عن زيجاته السابقة والسبب في فشلها، مؤكدًا أن كل حالة منهم كان لها ظروفها الخاصة كما أنه كان يختار شخصيات صعبة.

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وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mb4، أنه فكر كثيرًا مع نفسه حول كونه هو شخصية صعبة، لأنه لا يحمل الشخص الذي أمامه أي خطأ ولكنه اكتشف أنه خطأ في أشياء كثيرة جدًا لم يكن وقتها، وكان المفروض عليه ان يركز في عمله وحياته اكثر من التركيز في زيجاته، وهذا ما يفعله الآن.

وعن القضية التي أثيرت مؤخرًا وحكم فيها على الفنانة سمية الخشاب بالسجن لمدة 3 سنوات قال: الحكم لم أكن أعلم به، و كلمتها قلتلها على الشيك وحدث بيننا مشكلة وبعد أن أخذت رفض على الشيك، حدثت بينا مشكلة أخرى وقدمت الشيك للمحكمة، فاتصلت هي وطلبت الصلح وديًا، وجلسنا مع ناس كبيرة جدًا واتفقنا بالتراضي على حقوق كل منا، وعملنا توكيل للمحامي بأن يتولى القضية، ونكتب ورقة بالتنازل عن كل حقوق كل منا للأخر.

وأضاف سعد قائلا: هي عارفة إني رافع قضية والقضية أخذت حكم خلال فترة الإتفاق وأنا لا أحب أن تتعرض للأذى لأنه كان بينا عشرة وأنا غضبت جدًا لحدوث ذلك، ولكننا كنا نعلم بالقضية، التي لعب الحظ دوره في سرعة الحكم فيها أثناء تواجدي أنا وهي بالخارج، وعلمت بالحكم من السوشيال ميديا وأرسلت لها رسائل اني والله ما أعلم به، وهي خرجت وقالت علي شائعات وكلام غير صحيح ولم نتحدث بعد ذلك، وعندما طلبت منها الحل وديًا قالت لا نخلي الموضوع في المحاكم، أما أنا فمليت من هذا الأمر والكلام فيه”.