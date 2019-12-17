«واما» يطلق كليب «على فكرة» من ألبوم «الصيف ابتدا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة “نجوم ريكوردز” عبر قناتها الخاصة علي موقع الفيديوهات يوتيوب، فيديو كليب “على فكرة” لفريق واما الغنائى، والكليب من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصوير الأغنية فى أسبانيا ومن إخراج John perez.

ويعد الكليب الجديد هو الثاني لفريق واما من البوم “الصيف ابتدى” حيث تم طرح من قبل كليب “شمس بحر”، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.

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ألبوم واما الجديد، يتكون من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين “نجوم ريكوردز” و “هاى واى”.

والجدير بالذكر أنه شارك في ألبوم “الصيف ابتدى”، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله.