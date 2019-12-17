شباب الأهلي يتسلح بـ"خماسية الكأس" أمام الوصل في الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف شباب الأهلي نظيره الوصل، الإثنين، على استاد راشد في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي. وتعد المباراة هي الثانية التي تجمع الفريقين خلال 10 أيام حيث فاز الأهلي بنتيجة 5-1 في مباراتهما بربع نهائي كأس الخليج العربي. ويسعى "الفرسان" أصحاب المركز الثاني بـ19 نقطة لتكرار الفوز على الضيوف للحفاظ على فارق النقطة الوحيدة مع الشارقة المتصدر صاحب الـ23 نقطة. بدوره، يخطط الوصل صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة لمواصلة صحوته بعدما جمع 10 من 11 نقطة في آخر 4 مباريات بالدوري. يذكر أن شباب الأهلي حقق فوزا ثمينا خلال الجولة الماضية على حساب الوحدة بنتيجة 4-0، بينما انتصر الوصل بصعوبة على الفجيرة بنتيجة 3-2.

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