أحلام تهاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. هل أصالة السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام، الأمير والشاعر السعودي عبدالرحمن بن مساعد، في مفاجأة غير متوقعة، إذْ تركت كلمات غامضة حيرت الجمهور بين كونها مدحًا أم ذمًا.

ونشرت أحلام صورة ظهر فيها عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي النصر السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، وقالت في تعليقها على الصورة: "من ينتظر من غدر ومضه من وفا.. عبدالرحمن بن مساعد".

وفسّر العديد من المتابعين أن أحلام بدأت تأخذ الأمور على محمل شخصي إذْ ربطوا بين تعاون الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مع الفنانة السورية أصالة نصري، فى ألبومها الخليجي الجديد وبين تغريدة أحلام التي تأتي بعد ساعات قليلة، من إعلان أصالة عن هذا التعاون.

وأكد الكثيرون أنه في ظلّ الأزمة القائمة بين أصالة وأحلام، أنه كان لابد من ترك الأمور الشخصية على الهامش وعدم ربطها بالعمل، غير أن البعض عذر أحلام، كون الأمير السعودي على علاقة وطيدة بأحلام ويتعاونان خلال الفترة الحالية في ألبومها الجديد "أنا ما استغنى".

وتحدّث بعض المتابعين عن أن أحلام، أنها تقصد إغاظة أصالة بأنها أيضًا تتعاون مع "بن مساعد" في ألبومها المقبل موضحين أن الحرب بينهما ستظل مشتعلة في ظلّ عدم مسامحة أحلام لها واعترافها بذلك.

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وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن كواليس التحضيرات لألبومها الخليجي الجديد، على هامش حفلها الغنائي ضمن ليالي سمرات موسم الرياض، بالسعودية، إذْ تحدثت في تصريحات تلفزيونية قائلًة: "ألبومي سيتضمن مفاجأة قوية، وأقول ذلك للمرة الأولى عن أعمالى منذ ظهوري على الساحة"، مشيرة إلى أنّ هناك تعاونًا خليجيًّا جديدًا بجمع بينها وبين الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي النصر السعودي.

في ذات السياق، كانت الفنانة أحلام، قد أعلنت عن مفاجأة غنائية جديدة استلهمت فكرة الكليب من الأمير عبدالرحمن بن مساعد، تمهيدًا لطرحها قريبًا، حيث غردت وقتها عبْر "تويتر" قائلًة إنها استلمت أول كليب من ألبومها الجديد، وإن أغنية الكليب من كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وكشفت أحلام عن أول صورة لها من الكليب وظهرت فيها وهي تقف في منزل مشيد وسط الجزيرة وعلقت قائلة: "اليوم استلمت أول كليب من ألبومي القادم مع المخرج الرائع حسن غدار".

واستطردت: "وهو من كلمات شاعر شبه الجزيرة العربية سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد ومن ألحان صادق الشاعر ومن توزيع وليد فايد وتم التصوير في إندونيسيا في جزيرة بالي الرائعة أتمنى أن ينال على إعجابكم ودعمكم قريبًا"

يُذكر أن الخلافات بين أحلام وأصالة بدأت تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر تويتر، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد على المنابر الإعلامية.