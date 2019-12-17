ويل سميث يواجه مشكلة المشردين مع الناشطين في نيويورك







اسماء السيد - ""الخليج 365": من بيروت: كشف النجم الأميركي ويل سميث مدى تأثره بدور المشرّد الذي لعبه بفيلم The Pursuit of Happyness خلال مشاركته بحملة الناشطين لمواجهة مشكلة المشردين، الذين تجمعوا بالمئات ضمن حملة «Worlds's Big Sleep out» ليناموا في العراء بساحة تايمز سكوير، ويمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية سعياً لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي المتزايد للمشردين خاصةً في مدينة نيويورك منذ أزمة الكساد الكبرى. علماً أن الناشطين أطلقوا بياناً أشاروا فيه إلى أن عدد المشردين يتزايد بشكلٍ كبير، ويسجل رقماً قياسياً في العالم سنة بعد سنة. وشارك في هذه الحملة أكثر من 50 مدينة حول العالم، في إطار جمع تبرعات لتوجيهها إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. Advertisements هذا وشرح سميث للمشاركين أن دوره الذي رُشِّح بفضله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، وأدّى من خلاله شخصية وكيل مبيعات يضطر للعيش في الشارع بمدينة سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير، قد غيّر نظرته للحياة وسمح له بفهم معاناة البؤساء. حيث لا يجد الفرد مكاناً ليذهب إليه ليمضي ليلته مع أولاده.

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