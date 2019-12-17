شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة رؤوف : الحكواتي منصة جديدة لفنون الحكي بأيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدد يوم 8 فبراير عام 2020 موعدا نهائيا لانطلاق الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما وأوضح الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان إن باب التقديم للمشاركة قد أغلق في أكتوبرالماضي بينما ستعلن قريبا أسماء الذين تم اختيارهم للمشاركة بواسطة لجنة المشاهدة .



لوجو المهرجان

وأضاف: الدورة الثالثة ستشهد استحداث منصة جديدة لفنون الحكي بالإضافة لعروض المونودراما باعتبار الحكواتي ينتمي الي فنون الآداء الفردية التي تنتمي إليها عروض المونودراما و أحيانا يكون هناك عروض مونودراما تأخذ من الحكي شكلاً للاداء وأيضا قد يقدم الحكواتي أحيانا حكايات تتلامس مع المونودراما ومن هنا أطلقت منصة الحكواتي داخل مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

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وأكد : نقوم بعمل ترتيبات الدورة الثالثة منذ انتهاء الدورة الثانية مشيرا على أن اللجنة العليا للمهرجان بما تضمها من قامات مسرحية كبيرة تعمل دوما علي تطوير المهرجان والتي تشكلت من الدكتورحسن عطية والفنان سامح الصريطي والدكتور أحمد عبد العزيز والدكتور محمد أمين عبد الصمد والدكتورأسامة رؤوف .